06:00 Uhr

Wohnungen und ein Geschäft: Was sich in der Baldinger Straße in Nördlingen tut

Im Gebäude an der Baldinger Straße 10 sind sechs renovierte Wohneinheiten entstanden. Außerdem wird ein bekannter Nördlinger Gewerbebetrieb ins Erdgeschoss einziehen.

Von David Holzapfel

Viel erinnert nicht mehr an die einstige Fassade. Keine vergilbten Dachgiebel, kein morsches Holz und auch keine trüben Fensterscheiben mehr. Seit kurzem erstrahlt das denkmalgeschützte Gebäude an der Baldinger Straße 10 in neuem Glanz; datiert wurde das Haus auf das Jahr 1470. Durch die Sanierung, die von der Oettinger Firma Taglieber durchgeführt wurde, entstanden in der Nördlinger Altstadt unweit des Marktplatzes neue Wohn- und Gewerbeflächen. Ganz fertig ist das Gebäude jedoch noch nicht.

Werner Ziegler und sein Sohn Manuel haben gerade alle Hände voll zu tun. Sie stehen im Erdgeschoss des frisch sanierten Gebäudes, in der Mitte des Raumes steht eine große Leiter, auf dem Boden verteilt liegen Holzbretter, Kartons und Werkzeuge. Was gerade noch nach Baustelle aussieht, soll bald der neue Verkaufsraum der Nördlinger Teppichmanufaktur Ziegler werden. In etwa einem Monat, am 18. Juli, ist offizielle Eröffnung.

Für die Räume in der Löpsinger Straße wird ein Nachfolger gesucht

Der Betrieb zieht damit von seinem alten Standort in der Löpsinger Straße um. Was nun in den dort freigewordenen Räumlichkeiten folgen wird, ist noch unklar. „Gerade wird nach einem Nachfolger gesucht“, sagt Werner Ziegler.

Das Gebäude an der Baldinger Straße stand vor seiner Renovierung mit kurzen Unterbrechungen viele Jahre lang leer. Die Bauzeit für die Sanierung betrug etwa ein Jahr. Viele Bauteile, etwa die Giebelelemente, wurden schon im Voraus gefertigt und mussten vor Ort nur noch eingesetzt werden. Die Gesamtkosten für das Projekt lagen im niedrigen siebenstelligen Bereich, wie Bauleiter Armin Prechter auf Nachfrage unserer Zeitung sagt.

Die Wohnungen verfügen über 60 bis 100 Quadratmeter

Neben der im Erdgeschoss liegenden Gewerbefläche der Teppichmanufaktur Ziegler sind in den oberen Stockwerken insgesamt sechs neue Mietwohnungen entstanden, alle mit einer Wohnfläche zwischen 60 und 100 Quadratmetern. Die Wohnungen sind derzeit alle vermietet, Eigentümer ist Erwin Taglieber.

Auf der Internetseite der Holzbaufirma heißt es: „Die Entwurfsplanung der umfangreichen Sanierung des Gebäudes erfolgte in enger Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalschutz.“ Auch der Denkmalbeauftragte der Stadt Nördlingen sei in die Planung involviert gewesen. Eine erste Variante enthielt zum Beispiel eine großflächige Glasfassade auf der Rückseite des Gebäudes, die in einer zweiten Entwurfsfassung in eine Holz- und Putzfassade geändert wurde.

Alte Farben, Lehmputz in zwei Wohnungen: Es sei darauf geachtet worden, möglichst detailgetreu zu renovieren. „Die Teilabsprachen mit dem Landesamt für Denkmalschutz waren teilweise sehr schwierig“, sagt Prechter.

Lesen Sie auch:

Strenesse-Halle steht vor dem Abriss: 58 neue Wohnungen in Nördlingen

In einer Klosterbrauerei am Riesrand entstehen 39 neue Wohnungen

In Nördlingen entstehen 36 günstige Wohnungen

Themen folgen