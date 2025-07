Abschiedskonzert von Udo Knauer: Ein musikalisches Fest mit Chormusik und Gemeinschaft

Fünf Stunden Zeit, um Musik zu hören. Fünf Stunden, um den Alltag zu vergessen sowie Herz und Seele berühren zu lassen. Oder, wie Kirchenmusikdirektor Udo Knauer in seiner Begrüßung sagte, „um sich selbst zu spüren“. Etwa 220 Mitglieder aus vier Chören gestalteten in der St. Georgskirche Nördlingen einen offenen Abend und luden zu „Klang und Schmaus im Gotteshaus“. Über 800 Besucher kamen während der Veranstaltung in die bunt ausgeleuchtete Kirche, verweilten, plauderten bei einem Glas Wein oder ließen sich Käse, Oliven und Weintrauben schmecken. Die jüngsten Besucher des offenen Abends konnten es sich in der eingerichteten Kinderecke im Chorraum gemütlich machen.

