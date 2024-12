Zum Brand eines Einfamilienhauses in Reimlingen hat die Polizei am Montag weitere Details bekannt gegeben. Demnach entstand bei dem Brand in der Schloßstraße am Freitag ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro. Brandursache war ein Adventskranz. Die Polizei ermittelt jetzt unter anderem wegen fahrlässiger Brandstiftung. (AZ)

