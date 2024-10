Arbeiten statt Ruhestand: Warum Menschen ihren Betrieben die Treue halten

Immer wieder wird Uwe Ehm gefragt, warum er sich das eigentlich noch antue. Arbeiten gehen, freiwillig - schließlich könnte der Baldinger doch längst im Ruhestand sein? Doch auch nach 50 Jahren im gleichen Unternehmen ist das für Ehm keine Option. Nein, er fährt immer noch jeden Tag zur SPN Schwaben Präzision in Nördlingen - dort ist er mittlerweile dienstältester Mitarbeiter: „Weil es mir persönlich einfach Spaß macht.“ Im Landkreis Donau-Ries hat sich die Zahl der älteren Mitarbeiter in den Unternehmen in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt. Und ihre Erfahrung und ihr Wissen werden von Unternehmen geschätzt.

