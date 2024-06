Programm, Bands, Neuerungen: Alles zum AKF in Wassertrüdingen

Am Donnerstag beginnt das Afrika Karibik Fest in Wassertrüdingen. Die wichtigsten Infos in der Übersicht.

Die Wiesen sind für den Campingplatz gemäht, der Bauzaun auf dem Festplatz Bürg steht und das Afrika Karibik Fest kann kommen. Seit dieser Woche laufen die Aufbauarbeiten für die 16. Auflage vom AKF und ab kommenden Donnerstag, 27. Juni, wird Wassertrüdingen zur Reggae-Hochburg der süddeutschen Region. Mit rund 5000 Fans rechnet das Veranstaltungsteam des AKF um den neuen Organisationschef Luca Hartmann aus Neuendettelsau. Michael Harich ist weiterhin im Organisationsteam und für das Musikprogramm ist wie gewohnt Günter „Bommel“ Wager verantwortlich.

Headliner des diesjährigen Festivals ist laut „Bommel“ einer der beliebtesten deutschen Reggae-Künstler: „Patrice“. Am Freitag, 28. Juni, wird der 25-jährige Sänger und Songwriter ab 18.45 Uhr auf der Hauptbühne die Massen begeistern. Als zweites Highlight des Festivals sieht Wager die aus Bosnien und Herzegowina stammende Band „Dubioza Kolektiv“, die unmittelbar nach „Patrice“ am Freitagabend ab 21 Uhr mit ihrem Musikmix aus Reggae, Ska und Punk auftritt.

Patrice, Jamaram, Mal Élevé: Wer beim AKF in Wassertrüdingen auftritt

Fast Stammgast beim AKF ist „Jamaram“. Die achtköpfige Band um Leadsänger Tom Lugo ist auf allen Bühnen der Welt zu Hause, beim AKF am Samstag, 29. Juni, ab 18.45 Uhr. Das Musikprogramm am Samstagabend schließt „Mal Élevé“ ab 23.30 Uhr, den Fans bestens bekannt ist der Leadsänger von „Irie Revoltés“ von etlichen Auftritten der letzten Jahre. Nach dem furiosen Auftritt beim „Franken-Fasching“ dürfen sich alle Fans auf den Auftritt von „Gankino Circus“ freuen.

Zum musikalischen Ausklang am Sonntag, 30. Juni, tritt das Musiker-Quartett ab 16.30 Uhr auf der Hauptbühne auf. Das Musikprogramm auf der Hauptbühne startet am Freitag ab 16.30 Uhr, am Samstag ab 12.30 Uhr und am Sonntag ab 12 Uhr.

Nachhaltigkeit soll beim Afrika Karibik Fest mehr in den Fokus rücken

Neu konzipiert wurde die Campingplatz-Area unter dem Begriff „Respectival“. Damit soll der Nachhaltigkeitsgedanke und Rücksichtnahme auf Mensch und Natur noch stärker in den Vordergrund gerückt werden. Bereits am Donnerstagabend beginnt hier das Programm mit Musik-Acts und Warmup-Party. Wie im vergangenen Jahr wird auch der „Respect Garden“ im ehemaligen Schlossgraben genutzt. Eine ruhige Atmosphäre außerhalb des turbulenten Festivalgeländes wird hier geschaffen und dazu entsprechende Angebote für Familien. Neben Musikdarbietungen findet hier auch Poetry-Slam statt, Märchenerzähler, Kinderprogramm und Yoga wird angeboten. Zum Ausklang des Festivals wird es am Sonntag, 30. Juni, den Kunsthandwerkermarkt geben. Internationale Speisen, Kinderprogramm, unterschiedlichste Musik und Kunsthandwerk aus aller Welt werden von rund 70 Ausstellern angeboten. Dieser Allerweltsmarkt mit vielfältigem Angebot ist von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.