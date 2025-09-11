Albert Riedelsheimer kandidiert für die Grünen als Landrat

Albert Riedelsheimer kandidiert für die Grünen bei der Landratswahl im kommenden März. Das gab die Partei am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt. Darin heißt es: „Geschlossen und mit einem klaren Signal der Einigkeit starten die Donau-Rieser Grünen in den Kommunalwahlkampf.“ Kreistagsfraktion und Kreisvorstand hätten sich einstimmig für Riedelsheimer als Landratskandidaten ausgesprochen. Nominiert werden soll der Donauwörther bei einer Versammlung der Grünen-Mitglieder im Landkreis am 26. September.

Albert Riedelsheimer, 1966 im Donauwörther Stadtteil Nordheim geboren, ist seit mehr als zwei Jahrzehnten Mitglied bei den Grünen und seit vielen Jahren kommunalpolitisch aktiv. Er sitzt seit 2012 im Donauwörther Stadtrat, ist seit 2020 Umweltbürgermeister und seit 2014 Mitglied im Kreistag. Beruflich bringt er sich als Sozialarbeiter im Team des Bezirkskrankenhauses Donauwörth ein. „Albert Riedelsheimer ist seit Jahren eine treibende Kraft für Klimaschutz und eine nachhaltige Kreisentwicklung“, betont Kristoffer Bieneck, Kreisvorsitzender der Grünen. Kreisvorsitzende Elisa Pfaff ergänzt: „Ob beim Ausbau erneuerbarer Energien, bei der umweltfreundlichen Mobilität oder beim Erhalt unserer einzigartigen Kulturlandschaft – er kennt die Herausforderungen im Donau-Ries und hat klare Ideen, wie wir unseren Landkreis fit für die Zukunft machen.“

Vier Kandidaten für den Posten des Landrats im Kreis Donau-Ries

Auch die Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer sieht in der Nominierung ein starkes Signal: „Das Donau-Ries steht vor wichtigen Entscheidungen - es geht um die Gesundheit und medizinische Versorgung für unsere Familien in unserer ländlichen Region, um die richtigen Investitionen in die Schulen und in sichere Energieversorgung, um wirksamen Hochwasserschutz. Albert Riedelsheimer verbindet die Erfahrung aus vielen Jahren kommunalpolitischer Arbeit mit einem echten Gespür für die Menschen hier im Landkreis. Er hat die Kompetenz und das Herz für dieses wichtige Amt.“

Riedelsheimer selbst zeigte sich dankbar für die breite Unterstützung: „Das einstimmige Votum von Kreisvorstand und Kreistagsfraktion bedeutet mir sehr viel. Gemeinsam wollen wir im kommenden Jahr dafür kämpfen, dass das Donau-Ries ökologisch, sozial und wirtschaftlich stark bleibt – und dass es ein lebenswerter Landkreis für alle Generationen ist.“ Die Grünen im Landkreis Donau-Ries haben sich laut der Pressemitteilung zudem das Ziel gesetzt, ihre acht Mandate im Kreistag zu verteidigen und ihre Position als zweitstärkste Kraft im Kreistag auszubauen. Mit der klaren Nominierung ihres Landratskandidaten sehen sie sich dafür bestens aufgestellt.

Riedelsheimer ist bereits der vierte Kandidat für die Landratswahl, die am 8. März 2026 stattfindet. Ebenfalls antreten werden Claudia Marb (CSU), Michael Dinkelmeier (FW) und Claudia Müller (SPD). Sicher ist bislang nur eines: Der bisherige Landrat Stefan Rößle wird nicht mehr kandidieren. Der Amtsinhaber hatte das im vergangenen November angekündigt. Insgesamt wird Rößle (CSU) 24 Jahre lang Chef im Landratsamt in Donauwörth gewesen sein. (AZ)

