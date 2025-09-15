SG Alerheim verbindet Mitgliederehrung mit Weinfest

Die Sportgemeinschaft Alerheim hat ihre langjährigen Mitglieder in diesem Jahr in einem neuen Rahmen geehrt – und den feierlichen Moment direkt mit der dritten Auflage des beliebten Weinfestes verbunden. Statt wie bisher im Rahmen der Generalversammlung fand die Ehrung erstmals bei einem Stehempfang statt. Nach einem Begrüßungssekt und feinen Häppchen übernahm der 1. Vorsitzender Florian Schnell die Ehrungen. Dabei erinnerte er bei jedem Geehrten an gemeinsame Erlebnisse, erzählte teils längst vergessene Geschichten aus Jugendfußballtagen und ließ so manche Anekdote wieder aufleben. Um die Bedeutung der langjährigen Treue zu unterstreichen, griff Schnell auch auf ein Zitat von Herbert Hainer, der Präsident des FC Bayern, zurück: „Das Ehrenamt ist der Ausdruck der Freiheit jedes Einzelnen, Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen und das Zusammenleben aktiv zu gestalten.“ Ein Satz, der die Bedeutung des Engagements im Verein treffend unterstreicht. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Gisela Husel, Sabine Heuberger, Martin Bschor, Katharina Vogel, Erna Nowak, Hannelore Joas, Nadine Schick, Carolin Schübel, Peter Rau, Nadine Hofmann, Thomas Geiß, Matthias Pflanz und Markus Hubel geehrt. Seit 40 Jahren halten Volker Hahn, Klaus Koffler, Kurt Sandl, Bernd Schick und Peter Straß der SGA die Treue. Für ein halbes Jahrhundert Mitgliedschaft dankte der Verein Friedrich Heuberger und Heidemarie Wüst-Thum. Eine besondere Würdigung erhielten Rosa Heuberger und Paul Feistle, die zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden. Im Anschluss öffnete sich der Abend dem geselligen Teil: Beim Weinfest erwarteten die Gäste feine kulinarische Spezialitäten, abgestimmt auf eine Auswahl erlesener Weine aus Deutschland, Italien und Spanien. Dazu sorgte musikalische Begleitung für eine stimmungsvolle Atmosphäre, in der angeregte Gespräche, gemeinsames Lachen und das Feiern der Vereinsgemeinschaft im Mittelpunkt standen. So wurde das neue Format der Mitgliederehrungen zu einem unvergesslichen Abend.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!