So kam der Name Scheible nach Alerheim

Michael Wiedemann mit dem ersten Lastwagen der Brauerei Scheible in den frühen 1920er Jahren in Nördlingen.

Plus Das Scheible-Bier wird heute in Kooperation mit dem Fürstlichen Brauhaus Wallerstein gebraut. Seine Ursprünge gehen ins 17. Jahrhundert zurück.

Von Manfred Luff

Alerheim war von alters her eines der größeren Riesdörfer und als Sitz eines Oberamtes von einiger Bedeutung in der Grafschaft beziehungsweise dem Fürstentum der Oettinger. Im Laufe der Jahrhunderte gab es in Alerheim eine beträchtliche Zahl an Wirten. Drei Wirtshäuser existierten noch im 20. Jahrhundert. Es waren dies der „Glockenwirt“ (bis 1991) und die am Anger gelegene „Gastwirtschaft zur Bretzge“ (bis 1957). Am bedeutendsten und weithin bekannt war jedoch schon in früheren Zeiten das Gasthaus „Zum weißen Ross“, wohl ab 1726 „Zur goldenen Sonne“, der spätere „Brauereigasthof Scheible“.

Das Tafern- und Braurecht darauf bestand bereits seit dem frühen 17. Jahrhundert und auch die bereits genannten Zapfenwirtschaften im Dorf und auf dem Schloss hatten größtenteils ihr Bier von dort zu beziehen. Erster Bierbrauer soll der Wirt Kaspar Beck gewesen sein, der im Jahr 1621 bei der gräflichen Herrschaft um die Berechtigung ersuchte, Bier zu brauen. Durch Kaspar Beck´s Schwiegersohn kamen Brauerei und Gasthaus in die Hände der Familie Reitmeier, die die Schrecken des Dreißigjährigen Krieges teils auf der Flucht in Nördlingen erleben musste.

