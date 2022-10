Weißes Auto wird in Alerheim beschädigt

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der in Alerheim nach einem Zusammenstoß geflüchtet ist.

Ein weißer Hyundai ist in Alerheim beschädigt worden. Laut Polizeibericht stand der Wagen zwischen dem 26. und dem 30. September in der Hauptstraße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den Pkw an der hinteren Stoßstange, sodass ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro entstand. Der Unfallverursacher kam seinen Pflichten nicht nach und flüchtete. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfall und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen.