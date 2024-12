Mann bewirft Polizisten mit faustgroßen Steinen

Ein alkoholisierter 45-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag seine Wohnung in Bopfingen verwüstet. Das teilt das Polizeipräsidium Aalen mit. Eine Streife rückte gegen 1.45 Uhr an. Der Mann verhielt sich den eingesetzten Beamten gegenüber aggressiv, bewarf sie und den Streifenwagen mit faustgroßen Steinen und beschädigte dadurch das Polizeiauto. Anschließend flüchtete er, konnte aber dingfest gemacht werden. Er wurde zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen. Gegen ihn leiteten die Polizeibeamten nun Strafverfahren ein. (AZ)

