Die Nördlinger Polizei hat bei einem Autofahrer am Freitagabend deutlichen Alkoholgeruch festgestellt. Wie die Beamten berichten, fiel der Mann bei einer Verkehrskontrolle in Deiningen auf. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Deshalb stellten die Polizisten den Führerschein des Mannes sicher und ordneten eine Blutentnahme an. (AZ)

Verkehrskontrolle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deiningen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Alkoholgeruch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis