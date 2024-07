Erfolgreiche Zeugnisübergabe an 53 Absolventen der Wirtschaftsschule

Unter dem Motto „If you can dream it, you can do it“ hat die Abschlussfeier und Zeugnisübergabe an die 53 Absolventinnen und Absolventen der Wirtschaftsschule in der Aula des Beruflichen Schulzentrums stattgefunden. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von den beiden Abschlussschülerinnen Lena Ruf und Sarah Jaber. Der Leiter des beruflichen Schulzentrums, Raimond Eberle, begrüßte die Absolventinnen und Absolventen, die Eltern, Angehörige und Freunde, Oberbürgermeister David Wittner, den Elternbeirat, den Stadtrat und Vorstand des Fördervereins Gerhard Feldmeier sowie das Kollegium. Er dankte den Lehrkräften für ihre sehr engagierte und erfolgreiche Arbeit.

Oberbürgermeister David Wittner gratulierte und äußerte den Wunsch, dass die Absolventen den regionalen Unternehmen als Fachkräfte zur Verfügung stünden. Als ehemaliger Wirtschaftsschüler schilderte Patissier Felix Ulrich, dass er seinen Traum, Koch zu werden, konsequent verfolgte, und wie er sich stetig weiterbildete und berufliche Erfahrungen in der ganzen Welt sammelte. Er ermunterte die Absolventen, auch Handwerksberufe zu ergreifen.

Wirtschaftsschule Nördlingen: Absolventen schlagen verschiedene Wege ein

Manuela Stahl ließ mit Bildern die Schulzeit der Absolventen Revue passieren. „Träume können wahr werden, wenn man den ersten Schritt wagt“, betonte sie. Schüler, Lehrkräfte und Eltern seien eng zusammengewachsen, dies zeige auch die herzliche Atmosphäre der Feier. Nicht umsonst besuchten ganze Familiengenerationen die Schule. Sie zeigte, dass die Schülerinnen und Schüler stolz sein könnten, auf das, was sie sind und was sie erreicht haben. Der Abschlussjahrgang schlägt vielfältige berufliche Wege im kaufmännischen, sozialen, technischen und handwerklichen Bereich ein, einige werden auch weiterführende Schulen wie die FOS oder das Gymnasium besuchen.

Gerhard Feldmeier sowie die Vorsitzende des Elternbeirats, Alice Schüler, gratulierten zur Mittleren Reife und freuten sich, besondere Leistungen der Absolventinnen und Absolventen würdigen zu dürfen. Sie zeichneten die beiden Schülerinnen Lena Ruf und Ronja Hurler für deren herausragendes Engagement im Schulleben aus.

Als Jahrgangsbeste wurde Lena Ruf mit einem Notenschnitt von 1,0 ein Staatspreis der Regierung von Schwaben verliehen. Ebenfalls Staatspreise erhielten Maja Steininger, Ronja Hurler, Lara Stahl und Ben Holzmeier. Als weitere Klassenbeste wurde Emily Raider mit einem Geschenk des Elternbeirats geehrt. Der Förderverein zeichnete außerdem Kim Spielvogel und Alina Hochweiß für sehr gute Schulabschlüsse aus. Ben Holzmeier erhielt vom Elternbeirat für das beste Prüfungsergebnis im Fach Mathematik eine Auszeichnung. Im Übungsunternehmen erhielt Max Saidel für seine hervorragende Hausarbeit eine besondere Würdigung. Der Freundeskreis Markham honorierte die hervorragenden Leistungen von Lara Stahl und Maja Steininger im Fach Englisch. (AZ)