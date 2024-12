Adventsfeier vom Montessori-Kinderhaus St. Vitus Amerdingen

Das Montessori-Kinderhaus St. Vitus hatte zu einer besonderen Adventsfeier eingeladen, bei der die Kinder ihre Großeltern in der Mehrzweckhalle in Amerdingen empfingen. Es war ein Höhepunkt in der Vorweihnachtszeit, der bei allen Beteiligten für strahlende Augen und herzerwärmende Momente sorgte. Die Feier begann mit der Begrüßung von der Kinderhaus Leitung Anita Wiedemann mit einem Auftritt des im Ries bekannten Musiker und Sänger Michael Thum, dessen Klänge auf der steierischen Harmonika, den Raum mit weihnachtlicher Stimmung erfüllten. Gemeinsam mit den Kindern und ihren Großeltern wurden traditionelle Weihnachtslieder gesungen. Nach der musikalischen Einstimmung präsentierte jede Gruppe eine eigene Darbietung. Freudig applaudierten daraufhin die Omas und Opas und zeigten sich gerührt von dem Einsatz ihrer Enkel. Zum Abschluss der Feier luden die Kinder zu einem gemütlichen Beisammensein ein. Bei Kaffee, Punsch und selbstgebackenen Plätzchen wurde gelacht, erzählt und gemeinsam die Adventszeit genossen. Die liebevoll dekorierten Tische und die warme Atmosphäre trugen dazu bei, dass sich alle wie zu Hause fühlten und es bot sich eine wertvolle Gelegenheit die Verbindung zwischen den Generationen und die besinnliche Zeit des Jahres gemeinsam zu erleben. Es war auch Bürgermeister Xaver Berchtenbreiter anwesend, mit Freude bedankte er sich bei den Kindern und Erzieherinnen für ihre Beiträge zum Gemeindeleben.

Adventsfeier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

St. Vitus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Amerdingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis