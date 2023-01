Amerdinger Faschingsfreunde feiern Faschingsauftakt

Die Faschingsfreunde aus Amerdingen haben zum Faschingsauftakt im Januar einen Familiennachmittag veranstaltet. Der Verein wächst immer weiter.

Nach der gelungenen Generalprobe am Dreikönigstag haben die Faschingsfreunde Amerdingen am 7. Januar zum ersten Mal zum Faschingsauftakt einen Familiennachmittag veranstaltet, wie der Verein mitteilt. Der Nachmittag wurde mit einladenden Worten durch den Vorsitzenden Lothar Kircher eröffnet. Durch das weitere Programm am Nachmittag führte Präsident Andreas Fürst, der alle Gruppen einzeln vorstellte. Der Verein sei sehr stolz, zu einer Organisation mit etwa 90 aktiven Mitgliedern herangewachsen zu sein.

Die einzelnen Gruppen sind: Kesselspatzen Garde, Flying Tigers Akrobatik, Tanzmariechen Lena & Lea, Tweeny Garde + Showtanz, Große Garde + Showtanz und Maskentanz der Truden.

Nach einem gelungenen Nachmittag fand am frühen Abend das Narrenbaumstellen am Rathaus in Amerdingen statt. Das Narrenbaumstellen wurde mit einem kleinen Faschingsumzug durch Amerdingen bis zur Festhalle mit musikalischer Unterstützung durch die Härtsfeld-Gugga Kösingen abgerundet.

Am Abend gab es noch eine Narrenparty, zu der der Verein Gäste aus Oy aus dem Oberallgäu zu Besuch hatte. Auch die Härtsfeld-Gugga sorgten hier für ordentlich Stimmung. Der Verein freut sich über einen tollen Start in die neue Faschingssaison. (AZ)