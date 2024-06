Aus Amerdingen kommt bald Strom für mehr als 21.500 Haushalte

Im Kesseltal wird der Spatenstich für einen Solarpark gesetzt, es soll einer der größten im Freistaat werden. Geht es nach dem Betreiber, wird noch mehr folgen.

Begonnen wurde ja schon vor einiger Zeit, jetzt gab es den offiziellen Spatenstich: Der Solarpark in Amerdingen nimmt Form an. Nach Fertigstellung wird er einer der größten in Bayern sein.

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß die Fläche sein wird, die dann voller Module stehen wird, ist es am besten, man sieht sich das von einem Hügel aus an. In der Ferne, am Ende eines großen Ackers, sieht man, dass dort gebaut wird. Was, kann man auf die Distanz nicht mehr erkennen. Natürlich gibt es auch eine Zahl: Der Solarpark wird eine Fläche von 52 Hektar haben, mit Ausgleichsflächen sind es 63 Hektar. Der Vergleich mit den Fußballfeldern: Es sind zwischen 70 und 90. Nach Fertigstellung wird das Feld aus 130.000 Modulen bestehen, aktuell werden sie angeliefert, etwa 10.000 in der Woche. Das Besondere an den Modulen ist, dass sie beidseitig aus Glas bestehen. So kann nicht nur die Sonne genutzt werden, die von oben auf die Fläche fällt, sondern auch die, die vom Boden reflektiert wird, erläutert David Butz von der Firma MaxSolar, die die Anlage baut und betreiben wird. Auf dem Solarfeld werden außerdem 204 Wechselrichter stehen und zehn kleinere Trafos.

Solarpark in Amerdingen: Viele Bedenken werden im Vorfeld ausgeräumt

Wenn man die langen Diskussionen vor der Genehmigung einer Freiflächen-Fotovoltaikanlage in anderen Gemeinden des Landkreises sieht, stellt man fest: In Amerdingen ist das alles sehr schnell gegangen. „Wir standen zum ersten Mal im Februar 2022 hier auf dem Feld“, erinnern sich Bürgermeister Xaver Berchtenbreiter und Camilla Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, die den Solarpark projektiert hat und der die Flächen gehören. „Wir haben sehr viel miteinander gesprochen“, erinnern sich die beiden, „sind sehr offen miteinander umgegangen“.

Die Bürgerinnen und Bürger von Bollstadt und Amerdingen wurden frühzeitig eingebunden, ihre Fragen und Bedenken geklärt: beispielsweise, ob es zu einer Verseuchung des Bodens kommen könne wegen der vielen Metallständer, die eingelassen werden, oder ob die Anlage den Lärm aus der Schießanlage verstärken könnte. „Wichtig ist, dass keine Spekulationen aufkommen, was wie sein könnte“, so Camilla zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg. Auch die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt sei hervorragend gewesen, „lösungsorientiert und zügig“. Eine Mehrheit der Gemeinderäte von Amerdingen stimmte schließlich dem Vorhaben zu.

Betreiberfirma MaxSolar muss auch in Infrastruktur investieren

Voraussetzung für die Genehmigung war, dass die Betreiber selbst dafür sorgen, dass der Strom ins Netz kommt. Denn der Engpass für die erneuerbaren Energien in Bayern sind die Netze. Ihnen fehlt die Kapazität, den Strom aufzunehmen und weiterzuleiten. Zum Amerdinger Solarpark gehören daher auch ein eigenes Umspannwerk, das im Nördlinger Ortsteil Holheim gebaut wird, und die fast 15 Kilometer lange Trasse zum Umspannwerk. Die Kosten tragen die Bauträger. Für die Fertigstellung des Umspannwerks müssen etwa zweieinhalb Jahre eingeplant werden, erst nach Fertigstellung kann die Solaranlage ans Netz.

Bürgermeister Berchtenbreiter und Gemeinderat Harald Wiedemann betonen, wie wichtig die Anlage für Amerdingen ist: „Wir müssen die Energiewende miteinander umsetzen“. Es sei eine Investition in die Entwicklung der Region. Wenn die Anlage Ende 2025 ans Netz geht, wird sie laut MaxSolar eine Spitzenleistung von 76 Megawatt Peak haben. Sie kann rein rechnerisch mehr als 21.500 Haushalte pro Jahr mit Strom versorgen und das über einen Zeitraum von 30 Jahren. Doch das ist nur der Anfang, wenn man Christoph Strasser von MaxSolar fragt. Denn es könne nachgerüstet werden, und es würden auch andere Themen folgen. „Es entsteht eine Infrastruktur für die erneuerbaren Energien“. Er nennt lokale Energiespeicher als Beispiel und langfristig auch die CO₂-freie Wärmeversorgung mit Strom. Amerdingen und Bollstadt sind somit einen großen Schritt weiter auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft.