Rosetti-Festtage 2026 auf Schloss Amerdingen vorgestellt

Kürzlich stellten die Präsidenten der Internationalen Rosetti-Gesellschaft, Professor Christoph Hammer und Günther Grünsteudel, auf Schloss Amerdingen vor geladenen Gästen das Programm der 26. Rosetti-Festtage (11. bis 14. Juni 2026) vor. Sie folgten einer Einladung der Hausherrin Prinzessin Camilla zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Enkelin von Alfred Graf von Stauffenberg. Teil des Programms war auch ein kleines Konzert in der Bel Étage. Christoph Hammer musizierte auf einem Hammerflügel zusammen mit der Geigerin Cynthia Roberts, Dozentin u. a. an der Juilliard School of Music New York, und dem britischen Tenor Rufus Müller, die beide wie Hammer über klingende Namen in der Alte-Musik-Szene verfügen. Zu hören war ein bunter Strauß klingender Kostbarkeiten aus dem späten 18. Jahrhundert mit Werken von Mozart, Rosetti, Carlo Antonio Campioni, George Frederik Pinto und Jean-Paul-Égide Martini, dessen bis heute überaus populäres Lied ‚Plaisir d’amour‘ das heftig beklatschte Programm beschloss. Hier das Programm der Festtage 2026 in Kurzform: 11. Juni, 19.30 Uhr, Bopfingen, St. Blasius: Calamus Consort (Bläsersextett), Leitung Ernst Schlader, Klarinette. Werke u. a. von Rosetti, Haydn und Mozart. 12. Juni, 19.30 Uhr, Schloss Reimlingen: Klavierduo Cristina Marton-Argerich – Antonia Miller. Werke u. a. von Mozart, Rosetti, Debussy, Schubert, Brahms. 13. Juni, 11 Uhr, Nördlingen, Raiffeisen-Volksbank, Genosaal: Studierende des Leopold Mozart College of Music der Universtät Augsburg. Werke u. a. von Vivaldi, Rosetti, Mozart, Schubert. 13. Juni, 18 Uhr, Wemding, St. Emmeram: Bayerisches Kammerorchester, Leitung Johannes Moesus. Werke von Mozart und Rosetti. 14. Juni, 18 Uhr, Harburg, Fürstensaal: Christoph Hammer, Hammerflügel – Rüdiger Lotter, Violine und Leitung – Hofkapelle München. Werke u. a. von Mozart, Rheineck und Rosetti. Das offizielle Programm erscheint im Januar 2026. Infos: 0821-432267, info@rosetti.de.

