So will Amerdingen gegen den Leerstand und Flächenfraß vorgehen

Der Flächenverbrauch ist groß in Bayern, viele Kommunen setzen darauf, zuerst im Inneren des Ortsgebiets Grundstücke zu entwickeln, bevor auf der „grünen Wiese“ neu gebaut wird. So hat sich auch der Gemeinderat Amerdingen in einer Sitzung zur Innenentwicklung bekannt. In dem neu gefassten Grundsatzbeschluss heißt es: „Um einem Flächenverbrauch im Außenbereich für Zwecke der Siedlungsentwicklung entgegenzuwirken, verpflichtet sich die Gemeinde Amerdingen vorrangig auf Möglichkeiten der Innenentwicklung zu setzen. Ausgehend von bereits identifizierten oder noch zu lokalisierenden Innenentwicklungspotentialen sollen vorrangig Brachen, Baulücken im Innenbereich und Gebäudeleerstände verwendet werden, um den Bedarf an Wohn- und Gewerbeflächen zu decken. Die Neuausweisung von Bauflächen wird auf ein unbedingt notwendiges Maß reduziert.“

