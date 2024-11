Mann wird vor Kirche gegen Kopf getreten

Ein 30-jähriger Mann war in der Nacht zu Allerheiligen in Nördlingen unterwegs, der Mann habe sich stark angetrunken vor einer Kirche im Steigweg befunden, so die Polizei. Hier sei er ohne vorherige Auseinandersetzung durch einen unbekannten Täter zunächst zu Boden gestoßen und anschließend mit dem Fuß gegen seinen Kopf getreten worden sein. Der Geschädigte erlitt hierbei Abschürfungen und eine Schwellung an der Schläfe. Als ihm ein Freund zu Hilfe kam, sei der Täter geflüchtet. Der Verletzte wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst vor Ort versorgt und musste zur weiteren Untersuchung ins Stiftungskrankenhaus verbracht werden. Der Täter soll 175 Zentimeter groß gewesen sein, lockige schwarze Haare haben und ein graues Oberteil getragen haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)

