Zu spät reagiert: Auffahrunfall in Deiningen mit hohem Sachschaden

Zu einem Auffahrunfall ist es am Donnerstag in der Deininger Hauptstraße gekommen. Wie die Polizei Nördlingen berichtet, befuhr eine 48-jährige Frau gegen 18.10 Uhr mit ihrem Auto die Hauptstraße in Richtung Nördlingen. Hinter ihr fuhr eine 35-jährige Frau mit ihrem Auto. Als die 48-Jährige verkehrsbedingt abbremsen musste, erkannte dies die dahinter fahrende Frau zu spät. Es kam zum Unfall, wobei ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstand. (AZ)

Auffahrunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis