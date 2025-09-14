Aufhausener Landwirte unterstützen ihre Feuerwehr

Die Landwirtsfamilien Deffner, Erhardt und Keiß haben die Freiwillige Feuerwehr Aufhausen mit einer großzügigen Spende für die Vorbereitungen zum großen Jubiläum im kommenden Jahr unterstützt. Das Foto entstand bei einer der zahlreichen Festdamen-Aktionen, bei der rund 80 Autos mit Aufklebern, für das vom 29. bis 31. Mai 2026 stattfindende 150-jährige Jubiläum, verziert wurden. Außerdem bewirteten die Festdamen reichlich mit Getränken und Grillspezialitäten und verteilten Helfer-Shirts fürs Festwochenende. Der Festausschuss präsentierte das erste Bauzaunbanner mit dem Programm: Am Freitagabend werden DJ Brandy und Micha von der Rampe das Warm-up für das Jubiläum starten, bevor am Samstag, nach einem Festakt, Eisi Gulp sein Comedy-Programm präsentieren wird. Es folgt ein klassischer Festsonntag mit Gottesdienst, Festumzug und Zapfenstreich, auf den bereits heute alle Vereinsmitglieder und die ganze Gemeinde hin fiebern.

