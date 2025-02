Grenzschützen Aufhausen unter neuer Führung

Icon Vergrößern Der bisherige Schützenmeister Jürgen Link (links) übergibt sein Amt an Christian Wunder. Foto: Stefanie Lindacher Icon Schließen Schließen Der bisherige Schützenmeister Jürgen Link (links) übergibt sein Amt an Christian Wunder. Foto: Stefanie Lindacher

Bei der Generalversammlung der Grenzschützen Aufhausen nahm der stellvertretende Gauschützenmeister des Ries-Gaus Karl Gnugesser gemeinsam mit den Vorständen Jürgen Link und Christian Wunder zahlreiche Ehrungen vor. Den Sebastianstaler in Bronze erhielt Tim Nitsche, Gauehrenzeichen in Bronze gingen an Barbara Bauer, Petra Buser, Nina Lembeck und Stefan Pollithy. Protektorabzeichen des BSSB in Silber wurden verliehen an Andrea und Manfred Thum, Karl-Heinz Weidner und Irene Thum. Eine Ehrung für die Fahnenabordnung erhielten Daniel Mühlbacher und Joachim Wüst. Der Sebastianstaler in Silber ging an Lisa Keiß. Für 25-jährige Mitgliedschaft im Verein wurden Lisa Keiß und Stefanie Lindacher geehrt. Zudem wurde wurde turnusgemäß die Hälfte des Vorstands gewählt. Allen voran war das Amt des Schützenmeisters neu zu besetzen, da sich Jürgen Link nach 10 Jahren als 1. Vorsitzender nicht mehr zur Wahl stellte. Mit einem eindeutigen Ergebnis schenkten die anwesenden Mitglieder Christian Wunder ihr Vertrauen. Da dieser bisher sowohl das Amt des 2. Vorsitzenden als auch des Fahnenträgers inne hatte, wurden hierfür Nachfolger benötigt. Als zweiter Vorsitzender rückt der bisherige Sportwart Michael Erhardt, als Fahnenträger Daniel Mühlbacher nach. Weiter wurden unter der Leitung des zweiten Bürgermeisters Peter Schweier gewählt: Zum Kassier Lisa Keiß, zum Sportwart Jana Link, zum 2. Sportwart Stefan Pollithy, zum stellvertretenden Jugendwart Tim Nitsche, zum Waffenwart Werner Wunder und zu Fahnenbegleitungen Joachim Wüst und Daniel Eberle.