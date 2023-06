Unbekannte stehlen Geld und Sammlermünzen aus Wohnhaus in Aufhausen

Unbekannte Täter brechen im Bopfinger Ortsteil Aufhausen in ein Wohnhaus ein. Sie durchsuchen Schränke und entwenden Gegenstände mit geringem Wert.

Unbekannte Täter sind am Montagabend im Bopfinger Ortsteil Aufhausen in ein Wohnhaus eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, brachen die Täter gegen 18 Uhr über ein Fenster auf der Rückseite in das Haus in der Rosenstraße ein. Sie durchsuchten in einem Büro und in einem Schlafzimmer alle Schränke und entwendeten Bargeld und Sammlermünzen mit geringem Wert. Eine Zeugin beobachtete die mindestens drei Täter beim Verlassen des Gebäudes. Daraufhin überquerten sie die B29 und stiegen an einer Tankstelle in ein silbernes Auto. Der Polizeiposten Tannhausen bittet um Hinweise unter Telefon 07964/33000. (AZ)

