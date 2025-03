Wahlen und Ehrungen bei der FFW Aufhausen

Zur Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Aufhausen begrüßte der Vorsitzende Alexander Wunder 45 anwesende Mitglieder, sowie Diakon Stephan Höpfner, Altbürgermeister Werner Thum und den Kreisbrandmeister Xaver Berchtenbreiter. Nach den Berichten des Schriftführers Daniel Klauser und des Kassiers Felix Link, berichtete Jugendwart Patrick Benning von derzeit sechs Jugendlichen, die neben den Übungen am Wissenstest 2024 erfolgreich teilnahmen. Kommandant Michael Keiß lies das letzte Jahr Revue passieren. 2024 wurde die Wehr lediglich zu einem Ernstfall, einem Dachstuhlbrand in Forheim gerufen. Er lobte den Einsatz der Personen, die im vergangenen Jahr eine Fortbildung besuchten. Zwei Mitglieder, Stefan Lembeck und Daniel Eberle, absolvierten den Maschinisten-Lehrgang, weitere zwei Mitglieder, Michael Keiß und Patrick Wunder nahmen am Fachlehrgang Digitalfunk teil und zum ersten Mal absolvierte eine Feuerwehrkameradin, Larissa Kapfer, die Atemschutzträgerausbildung für die Wehr. Anschließend hielt Wunder den Rückblick für 2024 und die Vorschau für das Jahr 2025, in dem unter anderem zahlreiche Festbesuche anstehen. Im Hinblick auf das 150-jährige Jubiläum in 2026, informierte der Vorsitzende über den aktuellen Stand der Planungen. Bei den Wahlen wurden alle Positionen, sowohl im Verein als auch der aktiven Wehr neu gewählt. Neu im Amt ist Marco Benning, der Stefan Lembeck nach beachtlichen 24 Jahren als Fahnenträger ablöst, sowie die Fahnenbegleitungen Jonas Buser und Tim Nitsche. Im Anschluss ehrte Kreisbrandmeister Xaver Berchtenbreiter zusammen mit dem 1. Kommandanten folgende Feuerwehrkameraden für ihren langjährigen Feuerwehrdienst: Für 20 Jahre Christian Wunder, für 30 Jahre Michael Eberle und für 25 Jahre Michael Keiß. Berchtenbreiter dankte allen Geehrten und ganz besonders dem 1. Kommandanten für sein herausragendes Engagement in der Wehr. Zu guter Letzt bedankten sich Vorsitzender Alexander Wunder und der 1. Kommandant Michael Keiß bei allen Mitgliedern für das gute Miteinander.

