150 Jahre Feuerwehr Auhausen – ein Fest, das verbindet

Mit einem rundum gelungenen Festwochenende feierte die Freiwillige Feuerwehr Auhausen ihr Jubiläum – ein echtes Gemeinschaftserlebnis für Dorf und Region. Trotz wechselhaftem Wetter war die Halle am Donnerstag voll: „Hally Gally“ und David Hoyer sorgten für Stimmung – die Bierlaune war bestens. Am Freitag lockte das Oldtimertreffen über 100 historische Fahrzeuge auf das Gelände. Beim Fahnenfest wurde die alte Fahne verabschiedet und die neue durch Pfarrer Layh geweiht. 13 Feuerwehren traten zum anschließenden Fahnenwettbewerb an. Der Abend mündete in eine Plattenparty mit DJ Befurios. Am Samstag wurde erstmals im Landkreis Donau-Ries ein Kinderfeuerwehrtag veranstaltet und abends wurde die Festhalle mit der Kultband „Nachtstark“ erneut zur Partyzone. Der Festsonntag begann mit einem Gottesdienst mit Dekan Frank Wagner und beim Festumzug zogen rund 88 Gruppen durchs Dorf – Feuerwehren, Vereine und Traditionsgruppen, gefolgt von vielen Oldtimern. Besonders viel Lob erhielt die Festhalle. Denn was hier auf die Beine gestellt wurde, war nicht einfach nur ein Veranstaltungsort, sondern das sichtbare Herzstück des gesamten Jubiläums. Die Halle der Firma Beyhl wurde dank unzähliger Arbeitsstunden zur Festhalle mit Charakter, Charme und Atmosphäre verwandelt. Schwartenbretter zogen sich entlang der Betonwände und verliehen ein festliches Flair. Eine eigens eingezogene Holzwand teilte die Halle in zwei Bereiche. Auch das Festbüro, ein hochwertiges Holzmodul der Zimmerei Stark, trug zum gelungenen Gesamtbild bei. Genauso wie zwei Holzhütten – bekannt von der Dorfkirchweih – fanden ihren Platz und dienten als Cocktail- und Kaffeebar. Diese Halle war Ausdruck dessen, was unser Dorf ausmacht: Ideenreichtum, Zusammenhalt und die Fähigkeit, mit begrenzten Mitteln etwas Großes zu schaffen. Am Ende war es genau dieses Gefühl von „Wir haben das gemeinsam geschafft“, das sich wie ein roter Faden durch das ganze Fest zog. Danke für dieses starke Zeichen der Zusammengehörigkeit!

