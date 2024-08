Als die Familie Kollmar in Auhausen die Klosterherberge bewirtete

Viele Aufzeichnungen rund um das frühe Brauen in Auhausen sind mutmaßlich dem bäuerlichen Klostersturm des Jahres 1525 zum Opfer gefallen. Aus der Zeit der geführten Kirchenbücher wird in den Jahren von 1660 bis 1680 immer wieder die „herrschaftliche Klosterbrauerei in Auhausen“ genannt. Dort finden neben Braumeistern schon „eigene Bierführer“ Erwähnung. Aus den Aufzeichnungen ist von einer Brauerei mit einem großen Bierausstoß zu schließen.

