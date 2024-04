Auhausen

06:00 Uhr

Auhausen plant mit Rekordhaushalt und Zuschuss für Millionenprojekt

Die momentan gesperrte Einfahrt in die Klosterstraße als historischen Kernort von Auhausen ist nur als unpassierbare Schotterpiste wahrzunehmen.

Von Robert Kaußler

In der Gemeinde Auhausen stehen in nächster Zeit grundsätzliche und zukunftsorientierte Entscheidungen auf der Tagesordnung. Thema war auch die Platznot an der Oettinger Verbandsschule.

Auhausen plant in diesem Jahr mit einem Rekordhaushalt. Das Zahlenwerk umfasst ein Volumen von 5,6 Millionen Euro. Der Verwaltungshaushalt gibt das laufende gemeindliche Jahr mit seinen Pflichtaufgaben wieder: Schulverbandsumlage, Betriebskosten Kindergarten, Entwässerungseinrichtungen, Straßenunterhalt. Neben den eigenen Personalkosten sind die VG-Umlage und die Kreisumlage ebenfalls anzusetzende Ausgaben. Die Unterstützung des kulturellen und ehrenamtlichen Lebens in der Gemeinde hat weiterhin ihren Stellenwert, war in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats zu erfahren. Auf der Einnahmenseite waren Grund- und Gewerbesteuer bei konstanten Hebesätzen festzusetzen; von staatlicher Seite können die Einkommensteuer- und Umsatzsteuer-Beteiligungen wie auch Schlüsselzuweisung erwartet werden, sodass mit einer Zuführung zum Vermögenshaushalt von 454.000 Euro zu planen ist. Vermögenshaushalt ist für Auhausen ein Kraftakt Die Vorstellung des Vermögenshaushaltes spiegelt einen enormen Kraftakt für die 1000-Einwohner-Gemeinde wider, ist aber zugleich ein Ausfluss des großen bürgerlichen Engagements in der nordschwäbischen Kommune. Die "gute Nachricht" konnte den Ratsmitgliedern vorab gegeben werden: Es wird keine Darlehensaufnahme benötigt, Schulverband und VG erheben keine Investitionsumlagen – und ab 2025 kann die Gemeinde schuldenfrei sein, wie Bürgermeister Martin Weiß berichtete. Die umfangreichen Investitionen werden in den Bereichen Breitbandausbau, Kanal-, Straßen- und Brückensanierung, Straßenbau und für diverse Beschaffungen getätigt. Eine erhebliche Ausgabeposition wird das im Juni auszuliefernde neue Feuerwehrfahrzeug sein. Der Freistaat Bayern wird sich an den maßgeblichen Maßnahmen mit Zahlungen, unter anderem aus dem Land-Kommunen-Finanzausgleich, sowie mit Zuschüssen aus den "Sondertöpfen" Städtebauförderung "Fassadenprogramm", wasserwirtschaftliche Vorhaben und Breitbandausbau beteiligen. Die laufende Sanierungsmaßnahme im Ortskern von Auhausen beinhaltet auch einen umfassenden Versorgungsleitungsaustausch sowie eine Straßenbaumaßnahme. Foto: Robert Kaußler Generalsanierung der Klosterprälatur ist ein Millionenprojekt Ein großer und sicherlich ein außergewöhnlicher "Themenblock" ist das Millionenprojekt "Generalsanierung Klosterprälatur" im Rahmen der städtebaulichen Förderung "Sozialer Zusammenhalt". Um ihrer eigenen Historie und der damit verbundenen Verantwortung gerecht zu werden, wird die Gemeinde einen Zuschuss zu dem kirchengemeindlichen Millionenprojekt "Sanierung der ehemaligen Klosterkirche Auhausen" gewähren. Auch konnte vor einigen Jahren der namensgebende Bierkeller aus Klosterzeiten, im Kellerberg, erworben werden. Hierbei steht nun das bürgerschaftliche Engagement im Vordergrund, und der Verein "Dorfgemeinschaft Auhausen", der sich seit Jahren sehr dem Konzept "Dorfkirchweih" verschrieben hat, wird dieses Projekt bis hin zur Sanierung finanziell und mit Tatkraft begleiten. Lesen Sie dazu auch Auhausen Ortskernsanierung in Auhausen gestartet

Auhausen Plus Auhausens Bürgermeister: "Mir ist es lieber, wenn wir mal streiten"

Auhausen Visionen für die neue Ortsmitte von Auhausen Die laufende Kindergartensanierung mit -anbau der kirchlichen Einrichtung beinhaltet einen gemeindlichen Zuschuss in Höhe von 1,4 Millionen Euro, welchem eine staatliche Zuwendung von 850.000 Euro gegenüberstehen wird. Platznot an der Oettinger Verbandsschule Zur vorherrschenden Platznot in der neuen Verbandsschule Oettingen und der geplanten Errichtung von kostenintensiven Container-Klassenzimmern war seitens der Verwaltung auch die politische Dimension mit aktuell 150 zusätzlichen Schülern aus dem Asyl- und Zuwanderungsumfeld anzusprechen. Dafür sollen außerordentliche Kosten an die Kommunen weitergegeben werden. Die bestehende Kläranlage des Gemeindeteils Auhausen aus dem Jahr 1969 hat gravierende Mängel beziehungsweise "größeren Sanierungsbedarf" bei einer zu planenden Ausbaugröße von 800 "Einwohnerwerten". Für einen langfristigen Weiterbetrieb müssten das Gebäude ertüchtigt, die Maschinentechnik ausgetauscht und die Becken erneuert werden. Laut Verwaltung würde aus heutiger Sicht der Sanierung nach bekannten Daten und Erhebungen der Vorrang vor einem Anschluss an die Zentralkläranlage Oettingen zu geben sein. Gemeinde Auhausen ab 2025 schuldenfrei Im Einzelplan "kommunale Finanzwirtschaft" haben die Zahlen zu Darlehensständen, Tilgungen und Rücklagen sowie ein Ausblick auf deren Entwicklung in den kommenden Jahren im Fokus gestanden. Neben der Tatsache, dass in diesem Jahr auf eine Kreditaufnahme verzichtet und auf eine Rücklagenentnahme von 1.438.000 Euro zurückgegriffen werden kann, dürfte die Gemeinde Auhausen nach aktuellem Stand mit der letzten Darlehenstilgung im Jahr 2025 im gemeindlichen Haushalt schuldenfrei sein. In der weiteren Finanzplanung (2025 bis 2027) stehen mit dem Ausbau des Klosterhofs, Kanalsanierung Wiesenstraße/Weiherstraße, Dorferneuerung Dornstadt samt Straßen- und Kanalplanung weitere Großbaustellen auf der Agenda. Unter Befürwortung des umfangreichen Zahlenwerks durfte sich Bürgermeister Weiß zufrieden mit der momentanen Gesamtsituation in der Gemeinde Auhausen mit einem Haushalt 2024 zeigen, der "Wohn- und Arbeitsplatzperspektiven für eine kommende Generation aufzeigt". Lediglich die wirtschaftliche Gesamtsituation sollte zu einem merklichen Einbruch der privaten Bautätigkeit in der Gemeinde Auhausen führen, sodass weiterhin freie Bauplätze zur Verfügung stehen.

Themen folgen