Bayern-Fanclub Dornstadt feiert 30. Geburtstag

Zu seinem Jubiläum kann sich der Fanclub "Let's Go Bayern" aus Dornstadt über steigende Mitgliederzahlen freuen. Auch das soziale Engagement kann sich sehen lassen.

Zahlreiche Mitglieder des Bayern-Fanclubs „Let‘s-go-Bayern Dornstadt e. V.“ haben das 30-jährige Gründungsjubiläum ihres Vereins gefeiert. Die Festlichkeiten im Gasthaus „Zum Hirschen“ in Megesheim waren von der turnusmäßigen Generalversammlung umrahmt, in der die üblichen Tagesordnungspunkte wie Rechenschaftsberichte, Entlastung und Mitgliederehrungen abgehandelt wurden.

Nach einem gemeinsamen Abendessen mit Freigetränken und einer kostenlosen Tombola stand eine kurze Rückschau auf dem Programm. So wurden im Jahr 2022 nicht nur 17 Fahrten zu Heimspielen des FC Bayern München organisiert, sondern man war auch bei Champions-League-Auswärtsspielen in Salzburg, Villarreal, Mailand, Pilsen und Barcelona vertreten. Die Mitgliederzahl des Fanclubs entwickelte sich weiterhin sehr positiv, 945 aktuelle Mitglieder bedeuten im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs von 69 Personen. Für alle Anwesenden gab es anschließend den neuen Jubiläumsschal als Geschenk.

Dornstädter Bayern-Fans zeigen ihre soziale Ader

Dass die Dornstädter nicht nur ein Fußball-Fanclub sind, sondern auch soziale Projekte unterstützen, zeigte in eine Spende von 1000 Euro an eine individuelle Ukraine-Hilfe. Darüber hinaus kamen bei der Verlosung des Jubiläumsgeschenks des FC Bayern (ein aktuelles FCB-Heimtrikot mit den Originalunterschriften der Spieler) stolze 840 Euro zusammen. Der Gewinner war Stefan Fröhlich. Als Sieger des Foto-Sommerwettbewerbs wurde Joachim Ibel bekanntgegeben. Eine Bewerbung für den Besuch eines Bayern-Profis beim Fanclub für die Zeit um Weihnachten und Neujahr ist in Planung. Schließlich liegt der Besuch von Toni Kroos schon etliche Jahre zurück.

Abschließend bedankte sich der gesamte Vorstand um Rainer Wager und seine Mitstreiter bei den Mitgliedern für die langjährige Vereinstreue, das umfassend eingebrachte Engagement und die vielen positiven Feedbacks. Mit einem gemütlichen Beisammensein ließ man den rundum gelungenen Abend ausklingen.

