Dienst- und Generalversammlung der Freiwillige Feuerwehr Auhausen

Die erste Vorsitzende Sophia Piechatschek begrüßte kürzlich alle Vereinsmitglieder sowie Ehrengäste der Freiwillige Feuerwehr Auhausen zur Dienst- und Generalversammlung. In ihrem Bericht hob sie die zahlreichen Aktivitäten des Vereins hervor. Zu den Höhepunkten zählten das gut besuchte Theaterstück, die Teilnahme an verschiedenen Feuerwehrfesten, das Sonnwendfeuer, die Fahrzeugweihe des neuen LF10 und das Patenbitten in Hainsfarth. Stellvertretende Kommandantin Johanna Schmutterer konnte einige neue Mitglieder in die aktive Wehr aufnehmen. Die Feuerwehr zählt derzeit 70 aktive Mitglieder, davon haben 13 Kameradinnen und Kameraden dieses Jahr erfolgreich unterschiedliche Lehrgänge absolviert. Zusätzlich verzeichnet die Jugendfeuerwehr acht Mitglieder und die Kinderfeuerwehr 29 Nachwuchskräfte. Bei den Übungen war besonders das neue Löchgruppenfahrzeug ein Schwerpunkt. Außerdem brachte das vergangene Jahr zahlreiche Einsätze mit sich, von Bränden bis zu Unwetterschäden. Bürgermeister Martin Weiß hob die Anschaffung des neuen LF10 als Meilenstein für die Gemeinde hervor. Er betonte die Bedeutung des Zusammenhalts der Dorfgemeinschaft und freute sich, als Schirmherr das Feuerwehrfest mitzugestalten. Kreisbrandmeister Anton Meyr lobte die aktive Teilnahme der Mitglieder, besonders der Kinder- und Jugendfeuerwehr und wünschte viel Erfolg für das Jubiläumsfest. Das Feuerwehrfest wird der Höhepunkt des Jahres. Es beginnt am Donnerstag früh mit der Vatertagssause und Frühschoppen. Am Freitag folgt ein Oldtimertreffen, bei dem Besitzer unterschiedlicher Fahzeugtypen teilnehmen. Abends folgt das Fahnenfest, bei dem die neue Vereinsfahnen geweiht wird, anschließen steigt eine Plattenparty im großzügigen Barbereich. Der Samstag gilt als Kinder- und Familientag, es stehen unterschiedliche Stationen und Highlights auf dem Programm. Der Sonntag beginnt mit dem Festgottesdienst, geht weiter mit dem Festumzug und endet mit einem großen Zapfenstreich.

