Engelsgleiche Weihnachtsstimmung bei der Schreinerei Stark

In der Vorweihnachtszeit begrüßte die Schreinerei Stark aus Auhausen die Eigner Angels aus Nördlingen in ihrer Küchen- und Möbelausstellung, um die besinnliche Jahreszeit mit einem gemeinsamen Plätzchenbacken einzuläuten. Die Stark-Mitarbeiter hatten in ihrer Aktivküche eine große Arbeitsfläche vorbereitet, die genügend Platz für die sportlichen Gäste bot. Zusammen mit den Spielerinnen der Eigner Angels wurde mit viel Spaß und Hingabe gebacken. Das Ergebnis: köstliche Plätzchen, die bei den Heimspielen der Eigner Angels am Fanstand erworben werden können – „Plätzchen von Engelshand gebacken“, ein Geschenk der besonderen Art.

