Die Kanalsanierungen in Auhausen schreiten voran

In der Nordrieser Gemeinde Auhausen stehen weiterhin Investitionen und Planungen im Vordergrund. Die Kommune erhofft sich, keine Beiträge erheben zu müssen.

In einer Anliegerversammlung von Bewohnerinnen und Bewohnern in der Auhausener Klosterstraße, dem Klosterhof, der Mühlstraße und der Gartenstraße hat Bürgermeister Martin Weiß mit dem Fachplaner die betroffenen Grundeigentümer bereits über die Sanierung der Kanalisation aufgeklärt. Nunmehr hat dieses Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung nochmals breiten Raum eingenommen. Im Vordergrund stand die Auftragsvergabe an die Firma Heuchel aus Nördlingen.

Bürgermeister hofft auf RZWas-Förderung für Auhausen

Diese Maßnahme ist vorerst der zweite Bauabschnitt, nachdem im Jahr 2020 in einer mehrmonatigen Bauphase die Entwässerung in der Klosterstraße einer aufwendigen Sanierung zu unterziehen war. Laut Bürgermeister Martin Weiß werden derartige wasserwirtschaftliche Projekte seit einigen Jahren im Rahmen der "Richtlinie für Zuwendungen zur wasserwirtschaftlichen Vorhaben" (RZWas) durch den Freistaat Bayern gefördert, insbesondere, um gleichwertige Lebensbedingungen im ganzen Land zu verwirklichen und gleichzeitig unzumutbar hohe Kostenbelastungen für die Kommunen und ihre Bürger zu vermeiden. Nach der aktuellen Förderauslegung könne die Gemeinde Auhausen mit einem Fördersatz von 70 Prozent planen, sodass voraussichtlich auf die Erhebung von Verbesserungsbeiträgen verzichtet werden könne.

Eingebettet ist dieses Vorhaben in die Innerortsmaßnahme des Städtebau-Förderprogramms zur Ortsentwicklung "Soziale Integration im Quartier". Hierzu sind mit Firmenvertretern die entscheidenden Absprachen zur Vorentwurfsplanung "Freiraumkonzept Auhausen" in den betroffenen Straßen erfolgt. Nachdem Änderungswünsche eingebracht und die Teilabschnitte festgelegt worden sind, konnte in einer weiteren Planung die Neugestaltung der großen Ortsstraßen von der historischen Tordurchfahrt in die Klosterstraße über die Zufahrt zum Klosterhof bis zum gemeindlichen Kriegerdenkmal vorgelegt werden.

Die Grundlage bilde der Freiflächenplan des Landschaftsarchitekten Marc Kücking mit einer "aufwendigen Bepflanzung von der Klosterstraße bis zum Pfarrgarten", um die "überproportional große Abholzung des überalterten Bestands" auszugleichen, so hieß es im Gemeinderat. Baubeginn ist voraussichtlich im Jahr 2024.

Gemeinde und Dorfgemeinschaft tragen Kosten für Sportgeräte

Das Gremium beschäftigte sich in der jüngsten Sitzung noch mit anderen Themen. Im Rahmen der Vereins- und Sportförderung haben die Gemeinde Auhausen sowie die Dorfgemeinschaft Auhausen Beschaffungskosten für neue Sportgeräte in der gemeindlichen Mehrzweckhalle übernommen.

Der Gemeinderat hat das Ergebnis eines Markterkundungsverfahrens der Firma Corwese aus Heretsried zur Kenntnis genommen und beschlossen, im Gemeindegebiet für alle förderfähigen Bereiche ein Auswahlverfahren zum Breitbandausbau mittels Glasfaser mit dem bayerischen Förderverfahren "Gigabit-Richtlinie" zu starten. Außerdem stimmte der Rat zu, die Kosten für die App-gesteuerte Alarmierung der Feuerwehr zu übernehmen.