Musik, die einst Hildegard von Bingen schuf

Plus In Auhausen tritt das Ensemble "Ars Choralis Coeln" auf. Die Musik stammt aus der Zeit vor 1200, folglich war Latein die Sprache des Abends.

Anfahrt und Zugang über Stock und Stein, der „Konzertsaal“ eine Baustelle und noch winterkalt – echte Freunde Alter Musik und hartgesottene Stammgäste lassen sich durch solche Nebenaspekte nicht von einer Pilgerreise nach „Ahuse“ abhalten. Erst recht nicht, wenn es in der Klosterkirche in Auhausen um die Visionen der Hildegard von Bingen geht, der Prophetin der „Unio Mystica“; dargeboten vom Ensemble „Ars Choralis Coeln“.

Das Programm folgte in musikalischer Beziehung der Gottesdienstordnung der Vesper, des klösterlichen Abendgebets, wie es die mittelalterliche Mystikerin, Äbtissin, Dichterin, Komponistin und Kirchenlehrerin Hildegard von Bingen während ihres Klosterlebens von 1112 bis 1179 täglich vollzog. Folglich war Latein die Sprache des Abends, und die Zuhörer fühlten sich ein bisschen wie das unmündige Kirchenvolk vor der Reformation. Aber trotz der begrenzten Möglichkeiten des zwölften Jahrhunderts gelang es dem Ensemble, der „Gemeinde“ die andächtige Stimmung und den Charakter jeweiligen Stücke zu vermitteln.