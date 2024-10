Keine Berechtigung mehr für Zimmer: 24-Jähriger schlägt zwei Männer

Eine Auseinandersetzung hat sich am Samstagnachmittag in Wechingen ereignet. Ein 24-Jähriger wollte sein ehemaliges Zimmer in einer Asylbewerberunterkunft in Wechingen beziehen, obwohl er dort keine Zimmerzuweisung mehr hatte, wie die Polizei berichtet. Im besagten Zimmer waren gerade zwei Personen mit der Renovierung beschäftigt. Der junge Mann habe dann verärgert die zwei Personen gegriffen und auf diese eingeschlagen.

Im weiteren Verlauf kam es dann zum Tumult, wobei auch der junge Mann von den 60- und 66-jährigen Männern angegriffen und geschlagen worden sein soll. Alle Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Eine ärztliche Versorgung war jedoch nicht erforderlich. Entsprechende Ermittlungen wegen Körperverletzung werden geführt. (AZ)