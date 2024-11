Die Nazis brachten sie aus Nördlingen ins Konzentrationslager Dachau

Sigmund Marx hatte sein Geschäft gleich hinter dem Nördlinger Daniel, dort, wo heute eine Bankfiliale ist. Benno Schweisheimer lebte in der Deininger Straße, direkt neben einer heutigen Bäckerei. Siegfried Bühler und Berthold Bauer wohnten in verschiedenen Gebäuden in der Henkergasse. Sie alle lebten mitten in Nördlingen. Und sie alle wurden von den Nazis ins KZ Dachau gebracht. Ihre, aber auch viele weitere Lebensgeschichten, erzählt eine Ausstellung, die bis 10. November in der Alten Schranne in Nördlingen zu sehen ist.

Jan-Luc Treumann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dachau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis