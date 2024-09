Unbekannter manipuliert Auto in Alerheim mit einer Holzlatte in der Felge

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag ein geparktes Auto in Alerheim mit einer Holzlatte manipuliert. Wie die Polizei berichtet, parkte der orangefarbene BMW in der Hauptstraße. Als der 22-jährige Autobesitzer zurückkam, bemerkte er eine etwa einen Meter lange Holzlatte, die durch die Felge vorne links und den Unterbodenschutz geschoben worden war und etwa 15 Zentimeter aus der Felge herausragte. Der 22-Jährige konnte die Holzlatte vor Fahrtantritt entfernen, wodurch er Schlimmeres verhinderte. Dennoch entstand an dem Auto ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)