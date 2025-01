Auto wird an den Seiten und am Heck zerkratzt: Vierstelliger Schaden

Ein am Straßenrand geparkter Pkw ist nach Angaben der Polizei zwischen Sonntag, 19. Januar, 17.30 Uhr und Montag, 20. Januar, 2.30 Uhr in der Oettinger Hadergasse beschädigt worden. Die unbekannte Person zerkratzte das Auto auf beiden Fahrzeugseiten, sowie am Heck, der entstandene Schaden beläuft sich auf 4000 Euro. Hinweise an die Polizei Nördlingen können Zeugen unter 09081/29560 melden. (AZ)

