Auto prallt gegen Baum: Fahrer mit 2,4 Promille unterwegs

Ein Mazda ist am Mittwoch auf der Hauptstraße in Richtung Pflaumloch an einen Baum gefahren. Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall um 16.30, als das Auto kurz vor dem Ortseingang von der Fahrbahn abkam. Bei der Kollision wurden alle drei Insassen leicht verletzt und mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer einen Atemalkoholgehalt von über 2,4 Promille aufwies. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zudem wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. (AZ)

