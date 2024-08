Mann fährt über Senkpoller und ramponiert sein Auto

Nicht mehr fahrbereit war das Auto eines 29-Jährigen, nachdem er am Sonntag unberechtigterweise über Senkpoller in Nördlingen gefahren war. Wie die Inspektion Nördlingen berichtet, fuhr der Mann am Sonntag gegen 17.30 Uhr in der Baldinger Straße stadteinwärts. Auf der Höhe der Senkpoller kam ihm ein Auto entgegen, dessen Fahrer den Poller wohl berechtigterweise absenken hatte lassen. Trotz Warnblinklicht, das vor dem Hochfahren der Poller warnte, fuhr der 29-Jährige wohl ohne Berechtigung weiter und direkt über die Poller. Der Sachschaden an seinem Auto beträgt etwa 3000 Euro. (AZ)

