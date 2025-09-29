Unfallauto meldet Notruf - Polizei findet Auto und beschädigten E-Scooter

Ein automatisches Notrufsystem eines Audi hat am Sonntagmorgen die Polizei in Riesbürg auf den Plan gerufen. Wie die Polizei mitteilt, ging beim Polizeipräsidium Aalen gegen vier Uhr ein automatischer Notruf ein, der sich auf ein Unfallauto in der Friedhofstraße bezog.

Vor Ort trafen die Beamten den 29-jährigen Fahrer des Unfallwagens an. Zudem fanden sie einen stark beschädigten E-Scooter beim Fahrzeug. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass es zwischen einem 32-Jährigen und einem 29-Jährigen bereits am Samstagabend zu Streitigkeiten gekommen war. Anscheinend hatte der 32-Jährige den 29-Jährigen mit den Fäusten traktiert. Daraufhin soll der Jüngere den Älteren, der mit seinem E-Scooter flüchten wollte, angefahren haben. Dabei wurde der 32-Jährige leicht verletzt. Der Audi prallte anschließend noch gegen die Friedhofsmauer, sodass ein Schaden von insgesamt etwa 10.000 Euro entstand. Durch den Aufprall wurde das automatische Notrufsystem im Audi aktiviert.

Die Kriminalpolizei Aalen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 07361 5800 zu melden