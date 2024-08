Unbekannter zerkratzt wieder viele Autos: Darum bittet der Polizeichef

Für viele Autobesitzer in Nördlingen war der Donnerstagmorgen kein guter Morgen: Sie mussten feststellen, dass ihr Fahrzeug über Nacht zerkratzt worden war. Schon seit Wochen sucht die Nördlinger Polizei nach einem Unbekannten, der immer wieder in der Dunkelheit zuschlägt. Erst zerkratzte der Mann mehrere Autos im Herkheimer, danach im Südtiroler Viertel. In der Nacht zum Donnerstag nahm das Ausmaß der Zerstörungswut allerdings neue Dimensionen an.

