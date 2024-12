Scheibe von Auto auf Friedhofsparkplatz eingeschlagen

In Nördlingen wurde die Scheibe eines Autos eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, stand das Fahrzeug auf dem Friedhofsparkplatz in der Bozener Straße. Dort war es im Zeitraum vom 25. Dezember bis 27. Dezember abgestellt. In diesem Zeitraum wurde die Scheibe hinten rechts beschädigt. Der Schaden liegt bei rund 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)

