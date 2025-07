Autofreie Innenstadt zum Stadtmauerfest: Das muss man wissen

Noch 52 Tage bis zum Stadtmauerfest. Dann erlebt Nördlingen wieder seine Geschichte. Damit dabei keine Autos stören und die Veranstaltung sicher bleibt, wird die gesamte Innenstadt für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Die Verantwortlichen der Stadt empfehlen Bewohnerinnen und Bewohnern der Altstadt, die ihr Fahrzeug am Festwochenende nutzen wollen, dieses außerhalb der Innenstadt zu parken. Denn zu folgenden Zeiten gilt ein absolutes Fahrverbot:

Freitag, 12. September von 16 Uhr bis Samstag, 2 Uhr,

Samstag, 13. September, von 11 bis Sonntag, 2 Uhr, sowie

am Sonntag, 14. September, von 11 bis 21 Uhr.

Während dieser Zeiten ist es auch mit Ausnahmegenehmigung nicht gestattet, in die Altstadt mit dem Auto zu fahren. Lediglich das Ausfahren ist laut Stadt in dringenden Notfällen mit gültiger Genehmigung möglich. In den Zeitfenstern zwischen den Sperrzeiten – also am Samstag zwischen 2 und 11 Uhr, am Sonntag zwischen 2 und 11 Uhr sowie ab Sonntag, 21 Uhr – ist das Ein- und Ausfahren mit entsprechender Ausnahmegenehmigung möglich. Eine solche Ausnahmegenehmigung erteilt die Stadt etwa bei zwingend erforderlicher Pflege von Bewohnern der Altstadt. Die Stadt bittet darum, sich frühzeitig mit dem Ordnungsamt in Verbindung zu setzen. Für mobile Pflegedienste soll es laut Helena Ott von der Stadt Nördlingen, eine separate Lösung geben. Diese sollen sich per E-Mail an stadtmauerfest@noerdlingen.de wenden und die Anzahl ihrer Mitarbeiter und Fahrzeuge nennen.

Stadtmauerfest: Zusätzliche Parkplätze werden geschaffen

Während des gesamten Festzeitraums gilt im gesamten Stadtgebiet Schrittgeschwindigkeit. Das Parken im Festbereich ist nicht gestattet. Fußgänger haben jederzeit absolutes Vorrecht, auf kurze Wegstrecken ist zu achten. Das Befahren der Altstadt erfolgt auf eigene Gefahr. Den Weisungen der Polizeibeamten und der Torwächter ist laut Stadt uneingeschränkt Folge zu leisten.

Wer mit dem Auto anreist, muss also vor den Toren parken. Zusätzliche Parkplätze werde es laut Helena Ott auf der Kaiserwiese, auf dem ehemaligen BayWa-Gelände in der Adamstraße und gegenüber dem Parkplatz Deininger Tor geben. Zudem habe die Stadt bei verschiedenen Geschäften nach Parkplätzen angefragt. Hier habe man bisher nur von Schuh Herrmann eine positive Antwort, so Ott weiter. Die Parkplätze werden kostenlos sein, eine Aufsicht werde es nicht geben.

Bushaltestellen in der Innenstadt werden nicht angefahren

Auch Busse dürfen am Stadtmauerfestwochenende nicht in die Altstadt fahren. Deshalb könne man die entsprechenden Haltestellen in der Innenstadt nicht anfahren, wie Geschäftsführer Werner Schwarzer von der Schwarzer Reise- und Verkehrsbüro GmbH, mitteilt. Die nächste Haltestelle in der Nähe der Altstadt, die angefahren wird, ist laut Schwarzer der Busbahnhof. Auch der Rufbus DoRies mobil verkehrt am Stadtmauerfestwochenende nicht in der Altstadt. (mit AZ)