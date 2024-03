Landkreis Donau-Ries

08:25 Uhr

Ab dem frühen Abend ist die Zugstrecke dicht: Güterverkehr vor großem Problem

Plus Die Bayernbahn transportiert Material, auch für Märker. Doch zwischen Nördlingen und Donauwörth können Stellwerke nicht mehr besetzt werden. Es geht um die Existenz.

Nach 17.45 Uhr wird ab dem 2. April kein Zug mehr durch den Möttinger Bahnhof fahren können - so ist der aktuelle Stand für Reisende auf der Bahnstrecke zwischen Nördlingen und Donauwörth. Für die Bayernbahn, ein privates Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in Nördlingen, soll das Zeitfenster jedoch noch enger sein, wie Geschäftsführer Patrick Zeitlmann unserer Redaktion sagt. Er hofft noch auf "konstruktive Möglichkeiten zur Problemlösung". Denn für sein Unternehmen, das für andere Firmen Güter transportiert, könnte es um die Existenz gehen.

Denn nicht nur die Züge von Go-Ahead dürfen nicht fahren, wenn die Stellwerke nicht besetzt sind, auch die Züge der Bayernbahn nicht. Der Geschäftsführer konnte es nicht fassen, als er von den Plänen zum ersten Mal hörte: "Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Nachdem wir in den letzten Jahren so betroffen waren, gibt es jetzt die nächste Katastrophe für den Schienenverkehr in der Region, egal ob Güter- oder Schienenverkehr." Denn Zeitlmann betont, dass man sich in den vergangenen Jahren sehr bemüht habe, Unternehmen zurück auf die Schiene zu holen, sodass man nun einen guten Kundenstamm habe.

