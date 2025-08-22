Wieder kracht es am Bahnübergang: „Das ist ein unhaltbarer Zustand so“

Bei Rot stehen, bei Grün gehen oder fahren: So lernen es schon die Kleinsten im Kindergarten. Am Bahnübergang in der Nürnberger Straße gilt dieser Grundsatz derzeit nicht. Denn selbst, wenn die provisorische Verkehrsampel dort auf Grün umschaltet, bedeutet das für Lastwagen- und Autofahrer nicht, dass sie gefahrlos losfahren können. So wie am gestrigen Nachmittag beispielsweise, als die Ampel Grün anzeigte, die Schranke aber unten war und ein langer Güterzug an den wartenden Verkehrsteilnehmern vorbeidonnerte. Zahlreichen Autofahrern ist dieser Umstand schon zum Verhängnis geworden. Zuletzt krachte es am Mittwoch an dieser Stelle.

Martina Bachmann

Polizei

Nürnberger Straße