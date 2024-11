Posaunenchor Baldingen feiert 60. Geburtstag

Zu einem besonderen Samstagabend lud der Baldinger Posaunenchor in die St. Gallus Kirche in Baldingen ein: Er feierte seinen 60. Geburtstag. Zugleich war es das erste Konzert, dass nach dem Tod des langjährigen Chorleiters Peter Möwes gespielt wurde. „Sein“ Chor setzte seine Planung nun unter der neuen Leitung von Florian Möhle schwungvoll und mit viel Begeisterung um. Spaß am Musizieren haben und diesen Spaß auch übermitteln- so war das Ziel des Abends. Und diese Freude sprang auf die Gäste über. Die Bandbreite des Posaunenchors reichte von einem heiteren „Allegro con spirito“ von Joseph Haydn über mehrere Choräle mit sehr modernen Vorspielen bis zu einem Bläsersatz von „Happy“, dem Gute-Laune-Lied von Pharrell Williams, bei dem die Zuhörenden begeistert mitklatschten und mitwippten. Film-Musik aus „Herr der Ringe“, arrangiert von Christian Möwes, sowie ein entspanntes, swingendes „There’s no hiding place“ von Richard Roblee beeindruckten das Publikum. Auch der LoGo-Chor unter Leitung von Elke Prügel trug zum Gelingen des Konzerts bei. Von Gitarre, E-Piano und Cajon begleitet verleitete der Chor bei „Our God“ die Besucherinnen und Besucher zum Mitklatschen, bei „I believe“ breitete sich eine andächtige Stimmung aus. Hanna-Sophie Ruf an der Orgel rundete mit „10.000 Reasons“ und „A song for peace“ das Programm ab. Die Glückwünsche vom VEP Bayern zum 60-jährigen Bestehen des Baldinger Posaunenchors überbrachte stellvertretend Julia Gehring vom Posaunenbezirk Donau-Ries. Für über 40 Jahre Bläserdienst wurden von ihr Manfred Ruf, Markus Huber und Roland Stelzenmüller geehrt. Jochen Kesper, Andreas Kesper sowie Elke Kugler erhielten eine Ehrung für 25 Jahre aktiven Bläserdienst. Dem Posaunenchor wurde für zwei Stunden Musik, die Spaß gemacht und heiter gestimmt haben, mit einem langanhaltenden Applaus gedankt. Nach drei Zugaben folgten viele der Einladung ins Gemeindehaus, wo bei einem leckeren Buffet und Getränken der Abend ausklang.

