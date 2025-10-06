Roland Mader aus Baldingen gewinnt 1000 Euro beim Bilderrätsel

Roland Mader ist glücklicher Gewinner des Bilderrätsels „Kombinieren und kassieren“ unserer Zeitung und darf sich über 1000 Euro Preisgeld freuen. „Ich hab‘ s gar nicht glauben können“, erzählt der Baldinger. Schließlich habe er erst kurz vor Schluss der Hotline um 15 Uhr angerufen, um seine Lösung für das Rätsel mitzuteilen. Er habe noch gar nicht richtig aufgelegt, da habe er schon den Anruf mit der Nachricht bekommen, dass er gewonnen habe.

Jeden Tag bis einschließlich 30. Oktober finden die Leserinnen und Leser ein Bilderrätsel im Bayern-Teil unserer Zeitung. Um eine Chance auf einen Gewinn von 1000 Euro zu haben, muss man lediglich zwei Wörter miteinander kombinieren. Anschließend schreibt man bis 15 Uhr eine SMS oder ruft die Glückshotline an. Kurz danach wird ausgelost, wer den Gewinn in bar ausgehändigt bekommt.

Das macht der Gewinner des AZ-Bilderrätsels mit seinem Preisgeld

Die Lösung für das gestrige Rätsel war „Kuhglocke“. Meist seien die Rätsel recht einfach, sagt Roland Mader. Er und seine Frau lesen die Rieser Nachrichten „garantiert schon 30 Jahre“ und haben deshalb schon oft beim Gewinnspiel mitgemacht. Doch manchmal stehe er beim Rätsel auf der Leitung, dann frage er seine Tochter nach der Lösung. „Die rätselt auch fest mit.“ Ein Teil seines Preisgeldes will Roland Mader an seine vier „Mädels“ verteilen, also an seine Frau und seine Töchter. „Aber für mich bleibt auch ein bisschen was.“ Am Wochenende fährt er gemeinsam mit seiner Frau mit dem Wohnmobil nach Oberstdorf, da könnten sie das Geld gut gebrauchen.