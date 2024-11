Ein Engelsflügel für Katharina Hertle

Die scheidende Vorsitzende Katharina Hertle aus Heuberg bekam von David Auernhammer als Vertreter des ELJ-Landesvorstands den „Engelsflügel“ der Evangelischen Jugend in Bayern (EJB) überreicht. Diese Auszeichnung hatte sie für ihr langjähriges Engagement von der Landesjugendkammer der EJB zu gesprochen bekommen. Hertle war neun Jahre Mitglied des Kreisvorstands und acht davon erste Vorsitzende. Sie hat in dieser langen Zeit zusammen mit den jeweiligen Vorstandsteams vielfältige Aktivitäten geplant und durchgeführt. Jugendreferent Friedel Röttger betonte, dass sie durch ihre kooperative und zupackende Art immer „Seele und Motor“ des Kreisvorstands gewesen sei. Darüber hinaus hat sie mit unermüdlichem Engagement den Wiederaufbau der ELJ-Gruppe in ihrem Heimatort Wechingen vorangetrieben. Bei den anschließenden Nachwahlen für den Kreisvorstand mussten verschiedene Posten neu besetzt werden. Sophia Thum aus Löpsingen wurde zur neuen Vorsitzenden gewählt. Ihr Co-Vorsitzender Benjamin Hertle, Heuberg, und die neuen Stellvertretenden Jule Braun, Heroldingen, und Moritz Mühlbacher, Balgheim, komplettieren die Verbandsspitze. Samuel Fuchs, Heuberg, führt weiterhin die Kasse, während Rebecca Götz, Birkhausen, ab sofort neue Schriftführerin ist. Beisitzer bleiben Toni Bengesser, Wechingen, und Lavinia Rieck, Munzingen. Als Beisitzer neu gewählt wurden Max Riefle, Wechingen, und Paula Röttger, Oettingen. Im zweiten Teil des Abends stürzten sich die Landjugendlichen in ein spannendes Spiele-Abenteuer. Vertreter des Nördlinger Brettspiele-Vereins hatten aus ihrem reichhaltigen Fundus neue und weniger bekannte Spiele wie „King of tokio“, „Explore and Draw“ oder „die wandelnden Türme“ mitgebracht und verleiteten so zu einem längeren Spiele-Abend.

