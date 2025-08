Barockensemble zeigt Musik aus der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg

In ihrer Begrüßung zum Konzert „Bellum et Artes“ des Barockensembles Concerto Ispirato gab Ute Vieting, Vorsitzende des Vereins Musica Ahuse bekannt, dass die Leiterin und Violinistin des Ensembles Iris Marion krankheitsbedingt nicht auftreten könne. Sie wurde als Leiterin von Professor Bernward Lohr, Orgel und an der Violine von Marina Kakuno, einer renommierten Musikerin der Barockvioline, vertreten. Eingangs folgte die erste der Mysteriensonaten von Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644–1704), welche die „Verkündigung“ der Geburt Jesu des Engel an Maria zum Titel hat. Passend zum glockenreinen, virtuos gestrichenen Spiel von Marina Kakuno begann Bernward Lohr als Moderator mit der Aussage: „Haben Sie den Flügelschlag des Engels vernommen?“ – um im Weiteren gedanklich in die Musik des Abends einzuführen.

Es gehe hier um die Musik aus der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg. Aus der Erfahrung der Kriege sei eine Steigerung des Frömmigkeitsempfindens erfolgt. In den Kompositionen dieser Zeit, insbesondere derer von Biber, steche die Freude am Experiment hervor. In hoher Virtuosität und Variation würden religiöse Texte – ohne Worte – in Instrumentalmusik umgesetzt.

Musica Auhuse in Auhausen: Daniel Seminara zeigt sein Können

Von dieser Virtuosität, bezogen auf jeden einzelnen der vier Musiker, wurde das Publikum regelrecht „geflasht“. Zunächst die Violine: In den Rosenkranzsonaten, von denen drei zu hören waren, trat M. Kakuno als Solistin durch ihr eindringliches, immer wieder zu dramatischen Wechseln führendes Spiel hervor, einmal glockenrein, lieblich süß, dann mit rhythmischer Kraft und drastischem Ausdruck. Violoncello, Laute und Orgel steigerten diesen dramatischen Aufbau, etwa in der Sonata 10, die Kreuzigung, zu einem Höhepunkt des Konzerts.

Innig wurden die beiden Sonaten von Johann Heinrich Schmelzer durch das Quartett vorgetragen. Ein melodiöses Ineinanderspiel der Geige mit dem Cello von Jakob Kuchenbuch. Daniel Seminara, Spezialist auf dem Arciliuto, der Erzlaute, die nur in Italien gespielt wurde, zeigte sein Können als Sololautist in zwei Toccaten von Johannes Hieronymus Kapsberger.

Musikreihe in Auhausen geht am 20. September weiter

Jakob Kuchenbuch wiederum, ein Meister auf dem Violoncello, bewies in der Canzona „La Superba“ von Girolamo Frescobaldi, dass auch ein Bassinstrument – als dieses wurde das Cello zu dieser Zeit eingesetzt – sehr virtuos gespielt werden kann. Eine Toccata bot Bernward Lohr versiert als Solist auf der Orgel. Jakob Kuchenbuch zeigte in der Sonate a-Moll von Antonio Vandini alle Raffinessen des Cellos als Soloinstrument.

Nun schloss sich der Kreis von der „Verkündigung des Engels“ zum „Schutzengel“, dem die letzte und 16. Sonate Bibers gewidmet ist. Die Solosonate für Violine stelle in ihrer sich wiederholenden absteigenden g-Moll-Tonleiter den Lebensweg eines Menschen dar. Darüber liegen in unterschiedlichen Melodien die Phasen des Lebens. Biber habe dafür das Bild des Schutzengels, der ein Kind leitet, gewählt, sagte Violinistin Marina Kakuno. Die Musikreihe "Spuren und Wege" zur Einfühlung in die Zeit der Bauernaufstände wird fortgeführt mit dem Ensemble Feuervogel am Samstag, 20. September 2025, um 19.30 Uhr in Auhausen. (AZ)