Basketball

vor 32 Min.

Angels aus Nördlingen verlieren in der Basketball-Bundesliga bei Freiburg

Plus Zur Halbzeit lag die Damen-Bundesligamannschaft der Angels aus Nördlingen in Freiburg noch in Führung. Am Ende gab es aber eine deutliche Niederlage.

Von Thomas Lambertz

16 Tage gab es kein Spiel für die Damen der Eigner Angels aus Nördlingen. Vorteil oder Nachteil für die Rieserinnen beim Tabellenzweiten vom USC Freiburg? Bleiben die Angels im Rennen um die Play-offs oder mussten sie einen Rückschlag hinnehmen? Wie hat das Team um Mannschaftskapitänin Sami Hill die gesundheitlichen Probleme von Kim Pierre-Louis in der Vorwoche verkraftet? Konnten sie den Hinspiel-Erfolg aus dem vergangenen November wiederholen, als man in eigener Halle knapp gewann? Das Auswärtsspiel bei den Eisvögeln brachte Antworten. Die meisten werden den Angels-Fans nicht gefallen.

