Bauernkrieg im Ries: Die Glocken wurden vom Kirchturm geworfen

Einen Besucherrekord hat die Volkshochschule Oettingen erlebt: Gerhard Beck und Hermann Kucher haben in der Residenzstadt über den „Bauernaufstand in Oettingen 1525“ referiert. Dr. Ludwig Spaenle, ehemaliger bayerischer Kultusminister, der der Schirmherr der überörtlichen Veranstaltungsreihe zum Bauernkrieg ist, war angereist. Gerhard Beck, der Vorsitzende des Vereins Rieser Kulturtage und Hauptverantwortliche für die Veranstaltungsreihe, betonte, dass es um das „Gedenken an die größte Volkserhebung in Europa vor der Französischen Revolution“ gehe. Schließlich hätten schätzungsweise 70.000 bis 90.000 Menschen bei den Schlachten ihr Leben verloren.

