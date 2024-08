Diebstahl an AEG-Baustelle: Werkzeugkoffer tauchen wieder auf

Die Polizei Nördlingen hat einen Diebstahl aufgeklärt. Wie die Beamten berichten, waren am 9. August mehrere Baustellenwerkzeuge im Wert von mehr als 25.000 Euro aus einem Baucontainer bei der Großbaustelle am Gymnasium Oettingen gestohlen worden. Bei den mutmaßlichen, offensichtlich überregionalen agierenden Tätern handle es sich um drei Männer im Alter von 19 bis 25 Jahren ohne Wohnsitz in Deutschland, berichten die Beamten. Bei der Durchsuchung einer angemieteten Wohnung in Ingolstadt seien die Gerätekoffer der entwendeten Maschinen aufgefunden worden. Die Täter aber seien derzeit auf der Flucht. (AZ)